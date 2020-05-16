شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الفحص تبدأ أعمال التفتيش على فنادق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تشهد فنادق البحر الأحمر، فى اليوم الأول للموعد المقرر لإعادة تشغيل الفنادق بنسبة ٢٥٪ لاستقبال السياحة الداخلية، أى وصول للنزلاء بسبب تأخر اعتماد الفنادق المصرح لها باستقبال السياحة الداخلية طبقًا للضوابط والشروط التى حددها مجلس الوزراء فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكد عدد من مديرى هذه الفنادق أنه من المتوقع استقبال النزلاء بداية الأسبوع المقبل.

وبدأت، أمس، لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلى محافظة البحر الأحمر، أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بمدن البحر الأحمر السياحية وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين والتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لها.

وطالب ماجد القاضى، الخبير السياحى ومالك إحدى شركات السياحة بالغردقة، وزارة السياحة ومسؤولى غرفة المنشآت الفندقية بإصدار قائمة للفنادق والقرى السياحية المصرح لها باستقبال نزلاء فى السياحة الداخلية والملتزمة بشروط وضوابط التشغيل حتى لا تحدث عمليات نصب أو حجز بأى فندق غير مستوف للشروط الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكشف «القاضى» عدم إصدار وزارة السياحة قواعد وشروط تشغيل وسائل النقل السياحى من المحافظات إلى القرى السياحية وضرورة الترام شركات النقل السياحى بضوابط خاصة لمواجهة انتشار كورونا بين الركاب فى رحلات الذهاب والعودة وضرورة تخفيض الطاقة الاستيعابية للأتوبيسات والسيارات بنسبة ٥٠٪.

وقررت غرفة المنشآت الفندقية إلزام مسؤولى القرى السياحية برد قيمة الحجز التى تم تحصيلها من النزلاء وإعادتها مرة أخرى فى حالة عدم حصول القرية السياحية على ترخيص إعادة التشغيل من وزارة الصحة، وخاطبت غرفة المنشآت الفندقية مديرى الفنادق والقرى السياحية بالقرار الذى حصلت المصرى اليوم على نسخة منه، ونبهت إلى تنفيذ القرار بكل دقة واهتمام، وتعهد الفندق بالالتزام بالقرار فى ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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