شكرا لقرائتكم خبر عن «العنانى»: الالتزام بالضوابط الصحية شرط عودة «السياحة الداخلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بضرورة مواجهة ظاهرة حرق الأسعار، وأن يتم وضع أسعار تناسب قيمة مدينة شرم الشيخ ومكانتها العالمية عند عودة النشاط السياحى مرة أخرى، ونصح العنانى بعدم التسرع فى عودة النشاط السياحى للمنشأة قبل توفير جميع الضوابط والإجراءات الصحية المطلوبة، مؤكدا أنه لابد من إنشاء صندوق للأزمات لدعم العاملين بالسياحة فى أى ظروف صعبة يتعرض لها القطاع السياحى.

وأشار خلال زيارة أمس لشرم الشيخ ولقائه بالمستثمرين وملاك الفنادق برفقته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن أزمة فيروس كورونا هى أزمة من نوع فريد، خاصة أن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعانى من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى، ولكن العالم الآن يعيش بأكمله هذه الأزمة.

وناقش الوزير مع المستثمرين الصعوبات التى تواجه القطاع مع بداية تطبيق الاشتراطات، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المقررة، مؤكدا أن أى تجاوز أو تراخ أو إهمال سوف تتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التى قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، مشددا على ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهى اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة فى استقبال نزلائها، لافتا إلى أنه من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث ستكون هناك لجان متخصصة من قبل وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية ستقوم بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، وفى حالة رصد أى مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أى مخالف، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتشغيل أى فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.

واستعرض الوزير، خلال لقائه برجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بشرم الشيخ إجراءات دعم الدولة لقطاع السياحة والحفاظ على رواتب العاملين من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.

وشدد «الوزير» أن الالتزام بالاشتراطات المقررة كفيل بتحقيق النجاح المطلوب واستقرار الأوضاع وتحفيز الدولة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها، فضلا عن تقديم صورة إيجابية وناجحة للعالم تدعوه إلى استئناف رحلاته السياحية إلى مصر، مؤكدا ضرورة عدم التسرع فى ممارسة النشاط السياحى قبل استعداد المنشأة جيدا لتطبيق الاشتراطات المطلوبة.

وطالب الوزير بضرورة مواجهة ظاهرة حرق الأسعار ووضع أسعار مناسبة لبيع الغرف الفندقية، ووعد باستمرار تجربة استقبال السياحة الداخلية طوال 6 أسابيع يتقرر بعدها ما يمكن فعله بشأن منح فرصا أكبر لاستقبال سياح من الخارج فيما بعد.

وأضاف أن المعلومات تشير بوضوح إلى أن نسبة 25% المقرر لإشغال الفنادق هى الأنسب لانطلاق التجربة دون خسائر، فضلا عن أن السوق عمليا لا تتيح فرصا لاستيعاب نسبة أكبر فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن عدد الفنادق والتى تقدمت بطلبات لاستقبال الزبائن حسب الاشتراطات بلغ نحو ١٧٣ فندقا على مستوى الجمهورية وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزبائن.

وأعلن البدء فى إجراءات إنشاء صندوق للأزمات لدعم العاملين بقطاع السياحة نتيجة للأزمات المتكررة التى يواجهها القطاع، مؤكدا أن فكرة إنشاء الصندوق هى خطوة للتاريخ لابد من الاهتمام بها وسرعة الانتهاء منه، كما أعلن عن الاتفاق مع البنك المركزى ليكون الضامن لقروض المستثمرين وهى الخطوة الأولى من نوعها، وهو ما يعكس مدى مساندة الحكومة للقطاع السياحى، فضلا عن تخفيض سعر فائدة مبادرة البنك المركزى إلى ٥٪ فقط حتى تتماشى مع الأوضاع الحالية للقطاع.

وأوضح أنه حال استقرار الأوضاع برضاء الزبائن وقدرة الفنادق على الاستمرار فى تطبيق الاشتراطات بكفاءة سوف يكون ذلك داعما لفرص زيادة النسبة وتحقيق مكاسب تمهد لعودة السياحة الخارجية بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات فى مصر وثانيهما الالتزام بالضوابط المقررة حتى يرانا العالم بصورة جيدة، مؤكدا أنه تلقى طلبات من سفراء بعض الدول الأجنبية باستعدادهم لتوافد السائحين إلى المناطق السياحية.

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وتفقد العنانى وفودة مطار شرم الشيخ الدولى للتأكد من مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم، مرورا بالممرات الداخلية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالة السفر والوصول بالمطار عن طريق توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعى بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول وبين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالة السفر، بالإضافة إلى وجود عدد من اللوحات الإرشادية والتى يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

ثم توجها إلى مستشفى شرم الشيخ للمتابعة على الطبيعة إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها، ثم زارا مشروع متحف شرم الشيخ الأثرى، لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذى وما تم إنجازه من أعمال بالمشروع.

وقال العميد هشام سمير، مساعد الوزير للشؤون الهندسية، إنه تم الانتهاء من 95% من أعمال الحماية المدنية ومكافحة الحريق، كما تم الانتهاء أيضا من الأعمال الإنشائية بالمتحف بنسبة تصل إلى 95%، مشيرا إلى أن المتحف يضم ست قاعات للعرض ومبنى إداريا، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات «Food Court»، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلى.

وأضاف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف استقبل 4892 قطعة أثرية من عِدة مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مخازن كل من مارينا بالإسكندرية، ومارينا بالعلمين، وآثار الإسماعيلية، وآثار بنى سويف، والمخزن المتحفى بكوم أمبو وغيرها.