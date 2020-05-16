شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دلائل الإدانة التى تسببت فى القبض على حنين وسما ومودة الأدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما ألقت أجهزة الأمن خلال شهر رمضان الجارى القبض على كل من حنين حسام وسما المصرى ومؤخرًا مودة الأدهم، بعد اتهامهن باتهامات مختلفة كخدش الحياء العام، والاتجار بالبشر، والاعتداء على قيم المجتمع، وصدور قرار بحبسهن على ذمة التحقيقات فى تلك القضايا.

يرصد ”الخليج 365” أبرز أدلة الإدانة التى استندت إليها جهات التحقيق فى توجيه الاتهامات للمتهمين الثلاثة.

كانت الفيديوهات والصور التى نشرتها سما المصرى عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، كفيلة بأن تكون دليل إدانة واضح ضدها، حيث نشرت محتوى إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري.

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فيما نشرت حنين حسام عدة مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" كانت كفيلة أيضًا بأن تضعها تحت طائلة القانون، ومن بينها الفيديو الذى خاطبت فيه الفتيات وطلبت منه بتصوير مقاطع فيديو من أجل تطبيق جديد تقوم على عمل دعاية خاصة له.

الصفحة الخاصة بـ"مودة الأدهم" على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" و"انستغرام" مثلت دليل إدانة ضدها، حيث تضمنت فيديوهات وصور مثلت الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى.

جهات التحقيق استعانت بمقاطع الفيديو الخاص بالمتهمين، وأرسلتها إلى لجنة فنية مختصة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وتفريغ محتواها، لإرفاق نتائج التقرير والتفريغ بملف التحقيقات فى تلك القضايا، تمهيدًا لإحالة القضايا إلى المحكمة المختصة.