شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية لمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة وصول الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية والوقائية هدية جمهورية الصين الشعبية لجمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وكان لياو لى تشيانغ، السفير الصينى بالقاهرة، قال إن مصر كانت من أوائل الدول التي ساعدت الصين في معركتها ضد تفشي فيروس كورونا، والعلاقات الصينية المصرية سوف تزدهر بعد الوباء. Advertisements وتابع إن إجراءات الحكومة المصرية لاحتواء انتشار الفيروس فعالة وعلمية وشفافة والبلدين على اتصال مباشر لتبادل الخبرات بشأن مكافحة الفيروس. وأوضح أن السفارة نظمت مؤتمرا بالفيديو بين خبراء مصريين وصينيين لتبادل المعرفة حول مكافحة الفيروس حيث أشاد الخبراء الصينيون بمواجهة مصر لتفشى فيروس كورونا.

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