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إدارة ترامب تستأنف جزئيا تمويل منظمة الصحة العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  ذكرت فوكس نيوز الجمعة نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا.

وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل ، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.

 

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