شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة المتعافين من «كورونا» لـ25% من المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2626 حالة بعد شفاء 140 شخصا، وبذلك يصل إجمالى من أنهوا علاجهم لنحو 25% من إجمالى 10829 مصابا، كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ليصبح 3133، فيما تم تسجيل 398 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واحتفل الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى في مدينة قها بمحافظة القليوبية بتعافى 3 ممرضات من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 179 شخصا.

ورددت المتعافيات وطاقم التمريض الأغانى احتفالاً بالشفاء، كما كرم المستشفى الممرضين والعاملين احتفالاً باليوم العالمى للتمريض.

وفى المنيا، احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى العزل بمدينة ملوى بتعافى 10 مصابين، ليرتفع عدد من تم شفاؤهم إلى 176 مريضاً.

وفى البحيرة، أعلن مستشفى كفر الدوار العام تعافى 14 حالة من محافظات الإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ، بينهم 4 أطفال، واحتفلت إدارة المستشفى بالمتعافين وحرص أفراد الفريق الطبى على التقاط الصور التذكارية معهم.

وفى الشرقية، أعلنت مديرية الشؤون الصحية تعافى ١٠ حالات جديدة بمستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، ليصل بذلك إجمالى حالات الشفاء إلى ٣٤ حالة.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تشغيل قسمى «23» و«24» بمستشفى حميات العباسية، الأسبوع المقبل، بسعة 20 سريراً، لعزل الحالات المصابة بالفيروس.

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وتفقدت الوزيرة مستشفى حميات العباسية، مساء أمس، وتابعت تنفيذ توجيهاتها بإقامة خيام بمدخل المبنى لفرز المرضى وتسجيل بياناتهم.