شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر اعتماد الفنادق يمنع استقبال النزلاء فى البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الأول لعودة السياحة الداخلية، لم تشهد فنادق البحر الأحمر، وصولًا للنزلاء، وذلك بسبب تأخر اعتماد الفنادق المصرح لها باستقبال السياحة الداخلية طبقًا للضوابط والشروط التي حددها مجلس الوزراء، وأكد عدد من مديرى هذه الفنادق أنه من المتوقع استقبال النزلاء بداية الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، بدأت لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والصحة أعمال التفتيش على الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين، وكذا الوقوف على مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية، مما يمكن حصولها على شهادة تسمح باستقبال الزوار.

في سياق متصل، نصح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بعدم التسرع في عودة النشاط السياحى للمنشآت قبل توفير جميع الضوابط والإجراءات الصحية المطلوبة، وأشار- خلال زيارة أمس لشرم الشيخ ولقائه بالمستثمرين وملاك الفنادق- إلى أن أزمة فيروس كورونا هي أزمة من نوع فريد، خاصة أن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعانى من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى، ولكن العالم الآن يعيش بأكمله هذه الأزمة.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المقررة، مؤكدا أن أي تجاوز أو تراخ أو إهمال سوف تتم مواجهته بكل حزم بإجراءات قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، لافتا إلى استمرار تفتيش اللجان المتخصصة من وزارتى السياحة والآثار والصحة على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.

كما طالب الوزير أصحاب الفنادق بضرورة مواجهة ظاهرة حرق الأسعار، وأن يتم وضع أسعار تناسب قيمة مدينة شرم الشيخ ومكانتها العالمية عند عودة النشاط السياحى مرة أخرى.

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