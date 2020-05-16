شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم كفر الشيخ: لا صحة لاعتماد نتيجة الإعدادية ونهيب بالمواقع عدم إثارة البلبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بياناً، بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تؤكد فيه عدم صحة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية شاملة «الفصل الدراسي الثاني» كما ذكر أحد المواقع، مؤكدة أنه مازالت عملية تسليم البحث وتسجيله مستمرة على مواقع الوزارة والمدارس حتى يوم الاثنين المقبل 18 مايو الجاري، ولم يتم التقييم بعد.

وأضاف البيان، أن الموقع اعتمد على نتيجة الفصل الدراسي الأول وأضاف 140 درجة، درجة التقييم عن البحث المقدم، وأعلن نتيجة كل طالب بهذا الشكل، وهذا يعد اثارة للرأي العام والبلبلة.

وأكد البيان، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية برئاسة يوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة مستمرة ،وسوف يعتمد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، للنتيجة بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضاف البيان ،ان الموقع الذي أثار البلبة دفع لرواد التواصل الاجتماعي يأخذون الأمر بموضع الجد متسائلين كيف تتم عملية اعتماد وإعلان النتيجة ومازالت عملية تسليم البحث مستمرة.

وطالب البيان المواقع الاخبارية بعدم نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام ونحن في فترة نحتاج فيها للصدق وليس نشر الشائعات المغرضة.

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