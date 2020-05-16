شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يستقبلان أول فوج من المصريين العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يرافقه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على استقبال الفوج الأول من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية الشقيقة وعددهم 150، وذلك عند وصولهم للمدينة الجامعية «بنين» التي تم تجهيزها لاستقبال 1205 مواطن مصري من العائدين من الخارج.

وأشار إلى أنه «تم توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة،ووسائل الترفيه والرياضة، وتم دعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية».

وأكد محافظ بني سويف على أن المحافظة أعدت خطة محكمة لتجهيز المدينة على أكمل وجه، قائلا (وضعنا خطة محكمة ومتكاملة أشرفت عليها بنفسي ومن خلال فريق عمل يضم كافة الجهات المعنية من الجامعة والتضامن بجانب فريق عمل متكامل من ديوان عام المحافظة برئاسة نائب المحافظ،حيث تابع الفريق ميدانيا وعلى مدار الساعة كل الترتيبات والتجهيزات وتم تلافي الملاحظات وتوفير المتطلبات أولا بأول).

وأوضح محافظ بني سويف أنه تم دعم المدينة بمبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة،وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية التي سيتم تسليمها للعائدين عند وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية كشاشات التليفزيون والرياضة كتوفير أجهزة جيمانيزيوم، وصالات الطعام التي تمت مراعاة الإجراءات الوقائية بها ،وتم توفير مخزون مناسب من المواد الغذائية،وغيرها من التجهيزات التي وفرتها المحافظة بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني والجامعة.

كما أشار محافظ بنى سويف، إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمعرفة الطب الوقائي بمديرية الصحة،لافتاً إلى أنه تابع بنفسه تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات عبر بوابة تعقيم، مرورا بصالات ومداخل الغرف، حيث تم وضع أدوات ومتطلبات التعقيم والإرشادات اللازم اتباعها.

وأكد المحافظ على أنه تم وضع نظام متابعة على مدار الساعة ليتابع المدينة طوال فترة اقامة المواطنين بها «المدة المقررة للعزل الصحي»،حتى يتم توفير أية مستجدات أو التعامل السليم مع أية تطورات صحية للمصريين العائدين من الخارج، مؤكدا على أنهم في أولوية اهتمام الجهاز التنفيذي، حتى يخرجوا من العزل الصحي في أفضل حال.

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وطالب محافظ بني سويف المصريين بضرورة اتباع قواعد وإجراءات الوقاية، والالتزام بها بكل حزم، وأنهم في حال حدوث أي مستجدات يجب عليهم الإبلاغ فورا، حرصا على صحتهم وصحة كل النزلاء، مؤكدا على أن الدولة بكل أجهزتها تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل سبل الراحة وكل مايلزم لأبناء مصر،مشيرا إلى تكليفات والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكل المحافظين في هذا الشأن.