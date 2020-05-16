شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برامج توعوية للعناية بأشجار الفاكهة وعلى رأسها المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة إن هناك عدة لجان من وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تكثف برامجها التوعوية والتوصيات الفنية، وعمل أيام حقل ميدانية لرعاية جميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل البستانية " الفاكهة" وخاصة أشجار "المانجو" والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية، في تصريحات لـ "الخليج 365 "،أن هناك تكليفات للجان الإدارة بتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية للاطمئنان على حالتها ، التوعية بمقاومة مرض العفن الهبابي لأشجار المانجو بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وإعطاء التوصيات اللازمة من حيث الرعاية، منها مقاومة الحشائش وترشيد استهلاك مياه الري والتقليم الجيد لأشجار البساتين.

كان قطاع الإرشاد الزراعى، أكد أنه يقوم بالتوسع في منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية إصابات.

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وأوضح قطاع الإرشاد الزراعى، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديري عموم الارشاد الزراعي والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديري المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.