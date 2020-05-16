شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتقديم مشروع البحث لـ"أبناء المصريين فى الخارج" بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق غدا 16 مايو صفحة استقبال مشروع البحث لتقييم مستوى الطلاب المتقدمين لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) من خلال مشروع البحث الذى يقوم الطالب بإعداده ورفعه على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقام قطاع المعاهد بإعداد نماذج مشروعات بحثية مقترحة (نماذج استرشادية) لجميع الصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى بما فيها الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر، للاسترشاد بها إضافة إلى نموذج إجابة بصيغة ورد يستخدمه الطالب للإجابة على المشروع البحثى.

حيث يقوم الطالب بتحميله، والإجابة عليه، ثم يقوم بحفظ الملف بصيغة الـ PDF، ويقوم برفعه على البوابة، عبر هذا الرابط. http://www.azhar.eg/OutExams أو WWW.azhar.eg/education/abroadstudents.

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مع العلم أن المنهج الذى سيقيم فيه الطالب من بداية المنهج حتى نهاية الدروس التى تنتهى فى 15 مارس 2020 وهذا المنهج موجود على بوابة الأزهر الإلكترونية للاطلاع عليه.

وأشار الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات إلى أنه فى حالة تعذر إرسال الطالب البحث على بوابة الأزهر الإلكترونية، يمكن الإرسال عبر البريد الإلكترونى الخاص بإدارة (أبناؤنا فى الخارج) بالإدارة المركزية للامتحانات [email protected] مع الاكتفاء بالإرسال بإحدى الطريقتين فقط.

ويكون تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي، من خلال كراسة الأنشطة المتاحة على بوابة الأزهر لذات الصفين، بعد طباعتها والإجابة عليها، ويقوم التلميذ برفعها كباقى الصفوف الدراسية، بعد سحبها بالماسح الضوئى أو أى طريقة يمكن الرفع بها .

مع الوضع فى الاعتبار أن يعد الطالب بحثا واحدا فى جميع المواد يشتمل على جميع المحاور المقررة عليه بالصف الدراسى الخاص بالطالب ويقوم برفع البحث بعد الانتهاء من إعداده، وذلك فى الفترة من 15 أبريل حتى 16 مايو المقبل، وسيتم إغلاق الصفحة فى نهاية يوم 16مايو ولن يلتفت لأى بحث بعد ذات الموعد.