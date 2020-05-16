شكرا لقرائتكم خبر عن "كلاكيت تانى مرة".. مودة الأدهم خلف القضبان بسبب الشهرة الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد القبض على مود الأدهم الفتاة المعروفة بفتاة الـ"توك توك"، وصدر أمر من النائب العام بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، يرصد ”الخليج 365” سجل الاتهامات التى واجهتها "مودة" منذ ظهورها على "تيك توك".

تعتبر هذه المرة هى الثانية لمودة الأدهم، التى تلقى فيها قوات الأمن القبض عليها بعد أن مثلت أمام النيابة العامة بتهمة خرق حظر التجوال وتصوير فيديوهات تدعو لخرق حظر التجوال ليلاً، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية.

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للمرة الثانية ألقت مباحث الأداب القبض على مودة الأدهم، بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فراراً من المُلاحقة الأمنية.

وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكنى بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك السيارة أمس فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلى محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكى للاتصال بالشبكة المعلوماتية "wiFi"وحقيبة تحوى أغراضها.