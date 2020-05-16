شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: شركة أمريكية تتوصل إلى علاج يقضى على فيروس كورونا فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن شركة أدوية في ولاية كاليفورنيا تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير في مجال البحوث العلاجية المتعلقة بفيروس "كورونا"، وبثت موجة من الأمل بشأن علاج حقيقي وفعال للفيروس ستتمكن من طرحه قريباً.

وأضافت أن شركة الأدوية الأمريكية زعمت أنها اكتشفت علاجاً خارقاً يمكن أن يقضي على فيروس كورونا المستجد خلال أربع أيام فقط، مشيرة إلى أن هذا العلاج يشكل اختراقاً كبيراً وهاماً في مجال مكافحة الفيروس الذي أصاب ملايين البشر وتسبب بوفاة مئات الآلاف حول العالم منذ ظهوره بداية العام الحالي وانتشاره بصورة سريعة جداً ليتحول إلى جائحة عالمية.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز" أن الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها ستعلن قريباً عن تفاصيل الاكتشاف الطبي الكبير الذي توصلت له، وهو عبارة عن أجسام مضادة للفيروس وتحمل اسم (STI-1499)، ومن شأنها "تثبيط الفيروس بنسبة 100%"- بحسب ما قالت الشركة.

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وقالت المعلومات التي تسربت عن الشركة إن هذه الأجسام المضادة يمكن أن تكون متوفرة كعلاج لفيروس كورونا قريباً وقبل شهور من التوصل إلى لقاح للفيروس، ويمكن أن تنتج الشركة ما يصل إلى 200.000 جرعة من الجسم المضاد فى الشهر وهو جدول زمنى للإنتاج من المرجح أن يجعل الدواء متاحًا.

ونقلت "فوكس نيوز" عن الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة الدكتور هنري جي قوله: "نود التأكيد أنه يوجد علاج، أي يوجد حل فعال وبنسبة 100%".

وأضاف: "إذا كان لدينا الجسم المضاد المحايد الذي يمكن أن يقضي على الفيروس من جسم الإنسان، فلن نحتاج بعدها إلى التباعد الاجتماعي. يمكنك أن تفتح المجتمع بدون أي خوف".



