شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار كعك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات كعك وبسكويت العيد من خلال فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وينشر ”الخليج 365” تقريرا عن أسعار الكعك والبسكويت فى منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة . 1- طرح كيلو البسكويت نشادر بسعر 50 جنيها وبسكويت لوكس 80 جنيها. 2- طرح كيلو الكعك السادة 60 جنيها. 3- طرح الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو. 4- الكعك بالمكسرات 85 جنيها للكيلو. 5- طرح كيلو بيتى فورعادى 65 جنيها وبيتى فور لوكس 85 جنيها. Advertisements 6- طرح غريبة سادة 75 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 85 جنيها. 7- توجد عروض خاصة للعلب المُشكلة "كعك سادة وبسكويت"، حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 55 جنيها. 8- طرح علبة 2 كيلو مشكل "كعك سادة وبسكويت وبيتى فور وغريبة " بـ 125 جنيها وعلبة 3 كيلو بـ 185 جنيها وعلبة 5 كيلو بـ 310 جنيها. 9- تمنح نسبة خصم لطلبت الجملة حتى 5 أطنان بنسبة 10% وما يزيد عن ذلك نسبة 15% 10- كما يتم طرح علب مميزة مشكل بسعر العلبة واحد كيلو "كعك مكسرات، بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها 11- عبلة 2 كيلو مشكل مميزة "كعك مكسرات، بيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 170 جنيها.. 12- علبة حجم 3 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز" 13- علبة 5 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس ، وغريبة لوز" بسعر 420 جنيها.

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