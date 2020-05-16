شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن عدم اتخاذ قرار بشأن إلغاء الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، كل ما تم تداوله فى الساعات الماضية من أخبار بشأن إلغاء الدورى المصرى لكرة القدم بجميع أقسامه أو إلغاء النشاط الرياضى بشكل كامل، وذلك بعدما تم تعليق منافسات النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت وزارة الرياضة أنه لم يتم اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن حتى الآن.

فيما طالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحرى الدقة فى تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات، وذلك بعدما تم تداول عدد من الأنباء فى الساعات الأخيرة بشأن إلغاء مسابقة الدورى الممتاز دون الإعلان عن بطلاً أو هبوط أى فريق بعد توقف منافسات المسابقة المحلية، بسبب فيروس كورونا.

وكان قد كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن بطولة الدورى هذا الموسم قد انتهى بنسبة كبيرة وقرار إلغاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، قارب على الإصدار، بسبب فيروس كورونا وانتشاره فى الفترة الأخيرة، مضيفًا إنه سيتم الإعلان عن إلغاء جميع المسابقات الكروية خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الأحد.

فيما رفض العامرى فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، مقترح إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا القرار سيترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، لافتًا إلى أن إلغاء المسابقة سيترتب عليه غلق النشاط الرياضى بشكل عام، مما سيؤدى لتوقف الصناعة وانهيار اقتصاد المؤسسات والأندية الرياضية، قائلاً: "توجد 3.5 مليون أسرة ترتبط بالعمل فى مجال الرياضة، فكيف ستعيش تلك الأسر فى ظل الأزمة الاقتصادية التى ستحدث".