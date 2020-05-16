سدت فمه وأنفه بالجبس والأسمنت.. كواليس جديدة في جريمة "الزوجة والعشيق" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تكتف "عبير" بدس أقراص مخدرة في كوب "تمر هندي" أعدته لزوجها "صابر"، بل أعدت خليطا من الجبس والأسمنت، وضعته على وجهه خاصة منطقتي الأنف والفم قبل أن يعاجله ابن شقيقته "وليد" بطعنة نافذة أسفل الصدر أودت بحياته.

ظنت السيدة أنها نفذت جريمة كاملة، بدءا من تخديره وقتله وتجبيس وجهه مرورا بنقل الجثة عبر تروسيكل قاده نجلها "16 سنة" انتهاء بدفن الجثة في مقابر أبو رواش بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة.

كاميرات المراقبة كشفت المستور وقادت رجال المباحث لفك لوغاريتم بلاغ تغيب العامل صاحب الـ45 سنة، والتي رصدت تحركات المتهمين الثلاثة بدقة منذ مغادرتهم المنزل وصولا إلى المقابر.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة كرداسة بتغيب عامل مقيم بقرية ناهيا في ظروف غامضة. وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.

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تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء ارتكاب الواقعة، إذ قتلوه وتخلصوا من جثته بمقابر أبو رواش.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، من ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات واعترافات المتهمين، أن علاقة عاطفية تطورت إلى آثمة جمعت "عبير" ونجل شقيقة زوجها ويدعى "وليد"، 38 سنة، الذي خرج منذ أشهر من السجن، كانت تشكو سوء معاملة زوجها له حتى اتفق الاثنان على التخلص منه وبيع المنزل وبدء حياة جديدة سويا.

دست الزوجة أقراصا مخدرة في كوب "تمر هندي" أعدته لزوجها، وعاجله ابن شقيقته بطعنة نافذة أسفل الصدر، ونقلا الجثة عبر تروسيكل قيادة نجله، ودفنا الجثته خلسة في مقابر "أبو رواش" بالاتفاق مع عامل المقابر مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واستخرجت -بعد دفنها بأسبوع- لتشريحها تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي.