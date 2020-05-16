القوى العاملة: انتهاء استكمال صرف الدفعة الأولى لمنحة الـ500 للمتخلفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، انتهاء استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من منحة الـ500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، في الرابعة من مساء أمس الخميس، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الصرف تم من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، و600 مدرسة في بعض المحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم في وقت لاحق إعلان موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والذي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطًا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

وكشف الوزير، أن الذين صرفوا المنحة أمس الخميس من المستحقين من خلال 2856 منفذًا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 65 ألفًا و483 مستحقًا، ولم يقم بالصرف في آخر يوم للمتخلفين 498 ألفا و648 شخصًا.

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وأوضح أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه.

وتابع: "محافظة المنيا جاءت في مقدمة الذي صرفوا أمس، حيث وصل عددهم 5207، ثم الجيزة 4507، ثم شرق القاهرة 4016، ثم شمال أكتوبر 3318 ، والإسكندرية 3005 ، ثم البحيرة 3000، ثم سوهاج 2839، ثم كفر الشيخ 2798، والدقهلية 2687، وأسيوط 2289، والقليوبية 2626 ، والفيوم 2056، وشمال الشرقية 2025، وبني سويف 1891، وبرج العرب 1859، وحلوان 1671، المحلة الكبري 1036".

وأشار الوزير، إلى أن إجمالي الذين صرفوا المنحة خلال الفترة من 13 أبريل الماضي حتى 14 مايو الجاري وصل إلي مليون و538 ألفا و676 مستحقاً، صرفوا 769 مليونا و338 ألف جنيه، وذلك من إجمالي مليونين، و37 ألفا و324 شخصا.

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