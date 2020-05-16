أخبار مصر | طارق شوقي يوجه رسالة للقائمين على تسلم الأبحاث

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق شوقي يوجه رسالة للقائمين على تسلم الأبحاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة لجميع معلمي مصر.

وكتب "شوقي" على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشكر واجب لمعلمي مصر الافاضل اللذين يستلمون المشروعات في المدارس والاداريين ولمن يصححوا الامتحانات الالكترونية والمشروعات ولأخصائي التطوير التكنولوجي في ربوع مصر".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا إلى المديريات التعليمية نظرا لقرب انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب وحرصا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب وتجنبا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروع البحثي.

ووافق الدكتور الوزير على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق ١٨ ٥ ٢٠٢٠.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن تصريحات جديدة بشأن البحث وامتحانات الثانوية العامة وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له أمس قال الوزير أنه تم توفير آليه جديد لمنصة "ادمودو" لتسليم الابحاث لطلاب مصر في الخارج بدلا من الذهاب للسفارة وأضاف أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة "ادمودو" أو لا والأمر اختياري لها لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقي كنوع من التأمين للطالب.

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وقال إن بعض المدارس تطلب تسليم الورقي كنوع من الامان للطالب وإذا كان الامر ليس به استغلال فيجب علي ولي الامر أن يسلمه ورقي أيضا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية له، أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها دون تغيير وسيتم اعلان تفاصيل اجراءات امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد المقبل في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء قائلا:" دول كثيرة ستقوم بعقد امتحانات الثانوية العامة مثل الاردن وفلسطين وسيكون هناك اختيارات مريحه لأولياء الامور والطلاب ونعلن عن قرارات كثيرة بشأن الثانوية العامة الاحد المقبل".

وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة أنه يوجد أكثر من 20 قرار جديد فيما يخص عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل وجود أزمة كورونا الحالية، مشيرًا المصدر أن الوزير سوف يعلن هذه الاجراءات والقرارات الاحد المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشأن آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الاول والثاني الثانوي ) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠ ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.