مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. تعدي أحمد فلوكس على فرد أمن بالضرب

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. تعدي أحمد فلوكس على فرد أمن بالضرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

"كان رايح لصديقته واسمه مش مسجل ضمن الزائرين"... حسبما كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، عن واقعة تعدي الفنان أحمد فلوكس، على فرد أمن بكومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد، إذ تبين أن فرد أمن إداري بكومباوند "بيفرلي هيلز" بمدينة الشيخ زايد حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب.

عقارب الساعة كانت تشير إلى الرابعة والنصف عصرًا، من اليوم التالي لاعتراف ربة منزل ونجلها، ونجل شقيقة زوجها على قتل زوجها والتخلص من جثته بإلقائها في مقابر أبو رواش؛ لسرقته وبيع المنزل ملكه.

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالإشتراك مع آخرين فى زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير شركة "غير مرخصة" بالغربية لقيامه بالنصب على أحد المواطنين والإستيلاء على أمواله بزعم توفير وحدة سكنية له بإحدى المدن الساحلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله، وبحوزته 250 شجيرة لنبات القنب الهندى المخدر و4 كيلو جرام لذات المخدر بقصد الإتجار.

حددت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة 16 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري للألعاب الرياضية تطالب التوأم حسام وإبراهيم حسن بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لمخافلتهما بنود العقد المبرم بين الطرفين وتركهما نادي المصري منذ عام 2018 –حسب ما جاء بالدعوى-.