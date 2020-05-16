مصر | تعرف على أهم اختصاصات المحكمة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم اختصاصات المحكمة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المحكمة الاقتصادية أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الذي يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.

ما هي اختصاصات المحاكم الاقتصادية:

تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتدًاء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

ونصت المادتين الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات المحكمة، وذلك على النحو التالي:

أولا: المادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1. قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4. قانون سوق رأس المال‏.‏

5.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6. قانون التأجير التمويلي‏.‏

7.قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.

8. قانون التمويل العقاري‏.

9. قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

11.قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

12. قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

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13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

14.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15.قانون حماية المستهلك.

15.قانون تنظيم الاتصالات.

17.قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: نصت المادة السادسة من ذات القانون على "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة"، تختص الدوائر الابتدائية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

1.قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

2.قانون سوق رأس المال‏.‏

3.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4.قانون التأجير التمويلي.

5.قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6.قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.

7.قانون التمويل العقاري‏.‏

8.قانون حماية الملكية الفكرية‏.

9.قانون تنظيم الاتصالات.

10. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12.قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13.قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.