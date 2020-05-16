شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع أجهزة «التابلت» التعليمى فى مصر قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لمُتابعة إجراءات التعاقد على دفعة جديدة من «التابلت» للعام المُقبل، وسير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل عبر منصة «إدمودو»، بالإضافة للترتيبات الجارى اتخاذها لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأشار الدكتور مدبولى لأهمية تجربة استخدام «التابلت»، وكذلك توطين صناعته فى مصر، خاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، موجهًا بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد على التابلت المطلوب لطلاب العام المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقى أنه جار الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة «التابلت» التعليمى فى مصنعها بمصر، من خلال ضخ استثمارات بقيمة ٧٠ مليون دولار، وذلك ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلى فى الأجهزة التى ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ ٤٠%، كما أنها ستعتمد فى ذلك على العمالة المصرية.

فى سياق آخر، قال وزير التعليم إن عملية تسلم الأبحاث المطلوبة من طلاب شهادات النقل تسير بانتظام، حيث يجرى تسلّم ١٥ مليون بحث عبر منصة «إدمودو»، كما يمكن تسليم البحث ورقيًا بالمدارس، وهناك إجراءات تم الإعلان عنها بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مُؤكدًا أن اللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة وإجراءات احترازية، لحماية الطلاب.

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