شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام توريد القمح للشون والصوامع في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المزارعون توريد القمح فى المحافظات، أمس، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يصل سعر الإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط إلى 700 جنيه، والإردب درجة نظافة 23 قيراطًا 685 جنيهًا، والإردب درجة نظافة 22.5 قيراط 670 جنيهًا، حيث يتم صرف مستحقات المزارعين والموردين فى موعدها.

فى الإسكندرية، تخطت الكميات الموردة حاجز الـ١٠٠ ألف طن، حيث يتم استقبال الأقماح فى 7 صوامع وبناكر وهناجر بجانب الشون التى تصل سعتها التخزينية لـ360 ألف طن، حيث يبلغ إجمالى المستهدف من الأقماح المحلية 170 ألف طن والمستوردة 190 ألف طن.

وفى المنيا، تم تسلّم 180 ألفًا و392 طنًا و866 كيلوجرام قمح من المزارعين فى 47 موقعًا، حيث يصل إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح 249 ألفًا و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضى.

وفى البحيرة، وصل حجم القمح المورد إلى 233 ألف طن فى 27 شونة و5 صوامع مُطورة، حيث تم حصاد 317 ألف فدان. ويتم رش وتعقيم الصوامع وكذلك السيارات الواردة إلى الشون والصوامع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل وأثناء التسلّم، ويتم رش وتعقيم الشون الخاصة قبل تسلّم القمح.

وفى الشرقية، المحافظة الأعلى فى مساحة زراعة القمح وتوريد المحصول بين المحافظات، تم حصاد ٣٨٢٦٩٠ فدانًا من إجمالى 417882 فدانًا منزرعة بالقمح بزيادة 27 ألف فدان عن العام الماضى. وفى سوهاج، وصل حجم التوريد إلى 94 ألفًا و720 طنًا، بينما وصل حجم القمح المورد فى الغربية إلى 92 ألفًا و960 طنًا و582 كيلوجرامًا، بواقع 1613 طنًا و311 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1099 طنًا و689 كيلو، والبنك 2201 طن و698 كيلوجرامًا.

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