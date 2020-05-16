شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعات الأسعار تحاصر مبيعات العيد «الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدو أن بريق المعدن الأصفر لم يعد جاذبًا لعيون المستهلكين كما كان فى السابق، ومع ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا بصورة كبيرة وتواتر الأزمات التى كانت آخرها فيروس كورونا الذى دفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة القليلة الماضية، أكد التجار أن هناك ما يُشبه التوقف التام عن شراء الذهب على اختلاف أنواعه فى السوق المحلية.

وعلى الرغم من اقتراب أيام عيد الفطر المبارك واتجاه البعض لإتمام الزيجات أو الاحتفال بارتباطات جديدة، لكن يبدو أن «الذهب» لم يعد من بين قائمة العناصر الأساسية فى مثل هذه الاحتفالات.

وقال أمير رزق، رئيس شعبة الجواهرجية، إن الزيادات المتوالية فى أسعار الذهب مؤخرًا حتى من قبل أزمة كورونا واشتداد احتياجات المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار، لم يعد الذهب يحظى باهتمام المستهلك.

وأكد أن هناك تراجعًا واضحًا فى المبيعات ولم تعد محال الذهب تنتظر النشاط المتوقع لها كما كان يحدث فى السابق حتى مع اقتراب أيام الأعياد والاحتفالات.

وأشار إلى أن هناك احتياجات متزايدة لشراء الاحتياجات الأساسية وتلبية طلبات الحياة الأساسية، ومع الشعور بالخوف فى وقت انتشار فيروس كورونا، يخرج الذهب من قائمة المشتريات دون تكفير كثير.

وأكد رزق أن بعض محال الذهب أصبحت ربما تبحث عن نشاط آخر يكون أكثر رواجًا، فيما تباطأت حركة الإنتاج فى ورش تشكيل القطع الذهبية بعد تدنى معدل الطلب بصورة غير مسبوقة.

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وسجل الذهب، عيار ١٨، أمس، نحو 647.15 جنيه، فيما بلغ عيار ٢١ 755، كما سجل عيار ٢٤ 862.85، بينما بلغ الجنيه الذهب 6040 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الذهب فى الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب فى الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب فى الإسكندرية