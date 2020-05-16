شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة: حرارة شديدة وغيوم وأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء تستمر حتى الإثنين المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا، قد تصل إلى حد السيول، على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

كما أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى، غدا الأحد، مع نشاط للرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدى أحيانا إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى، أكدت الهيئة أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى، حتى يوم الإثنين الموافق 18 مايو على الأقل، لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارُا معتدل ليلا.

وفى سياق متصل عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظة الأقصر، مساء أمس الأول الخميس، ترافق معها هبوط أمطار، وغطت السحب والغيوم سماء المدينة، هذا ما استدعى اتخاذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التدابير الاحترازية تجنبا لأى آثار سلبية لتقلبات الطقس ومواجهة أى جديد.

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