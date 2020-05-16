شكرا لقرائتكم خبر عن «بانرات» استرشادية بمواقف الشرقية للتوعية بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، بإشراف اللواء ضياء الدين أبوالعزم رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة المواقف وتحسين البيئة، أمس، بحملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينة ومجمع المواقف، فضلا عن تعليق لافتات وبانرات استرشادية خاصة بالتعليمات والإرشادات المختلفة لتوعية المواطنين، وذلك تنفيذا لقرار المحافظ بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية وتحصيل غرامة مالية من المخالفين، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد

كان المحافظ ممدوح غراب، أكد ضرورة تنفيذ القرار بصرامة شديدة وذلك بدءًا من اليوم مع وضع لوحات إرشادية بالمواقف المنتشرة بنطاق دائرة المحافظة لتعريف السائقين والركاب بالقرار والعقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام به بتحصيل غرامة مالية تبدأ بـ100 جنيه، وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه. وقال المحافظ إن القرار جاء للحفاظ على الدولة وصحة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وأشار «غراب» إلى أنه سيتم توزيع الكمامات بالمجان بالمواقف على السائقين والركاب خلال الأسبوع الأول لترسيخ تنفيذ القرار، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية لتقدم للمواطنين بسعر التكلفة.

وأكد «المحافظ» على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.