شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للأسرة.. آسر ياسين يحتفل بأسرة «بـ100 وش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر الفنان آسر ياسين، في حسابه على تويتر، مساء الجمعة، صورة لفريق عمل مسلسل ب100 وش، من حلقة أمس، احتفالاً باليوم العالمى للأسرة.
ودون ياسين:«جمعة مباركة... اليوم العالمى للأسرة».
ويظهر بالصورة أفراد العصابة في تنفيذ عملية الاحتيال على المقيمن في الخارج، من خلال زيجات مزيفة، وتتوسط الفريق المخرجة «كاملة أبوذكرى».
وكانت الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة قد أقرت الاحتفال بيوم 15 مايو، من كل عاما للاحتفال بيوم الاسرة، كيوم عالمى للمشاركة والسلام.
كما تدور أحداث المسلسل حول أفراد مجموعة الاحتيال، بقيادة عمر «آسر ياسين»، وسكر «نيلى كريم»، بالاشتراك مع حمادة «إسلام ابراهيم»، وماجى «علا رشدى»، ومن ثم توزيع أدوار النصب على كل واحد منهم داخل كل عملية، لضمان نجاحها، دون اثارة الشكوك حولهم.
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