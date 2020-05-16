شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات» تستدعي مراسلي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» لمناقشة تغطيتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء مراسلي صحيفتي «نيويورك تايمز»، و«واشنطن بوست» الأمريكيتين لمناقشتهما حول تغطيتهما لبعض موضوعات الشأن المصري في الآونة الأخيرة.

وأفاد بيان للهيئة بأن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة «نيويورك تايمز» ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة «واشنطن بوست» سودارسان راغافان، وذلك مساء بعد غدٍ الأحد.

وأوضح البيان أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخراً عن مصر بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.