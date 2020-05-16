شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة: سنطرح مواجهة آثار كورونا على القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة طلبت من بورصة دبى للسياحة «سوق السفر العربى النسخة الافتراضية» للعام 2020 مزيدًا من الإيضاح بشأن طبيعة المشاركات ومحاور الموضوعات المطروحة للنقاش فيما يتعلق بالبورصة وفعالياتها التى تجرى افتراضيًا للمرة الأولى فى ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس المشاركة الافتراضية.

وأضاف «يوسف»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «طبيعة المشاركة هذه المرة تأخذ بتأكيد شكل مختلف وهو الشكل الافتراضى، وبطبيعة الحال نتيجة لظروف إغلاق المطارات والمنافذ حول العالم لن تكون هناك اتفاقيات (بيزنس)، لكن ما يتم طرحه سوف يتعلق بمواجهة آثار كورونا الاقتصادية على قطاع السياحة بشكل عام وعلى السياحة العربية بشكل خاص».

وعلى صعيد متصل، تنطلق بورصة دبى للسياحة أول يونيو المقبل، وتنتهى 3 يونيو، وقد تحول أول بورصة للسياحة العربية (سوق السفر العربى) من تجمع تقليدى إلى تجمع افتراضى لأول مرة، وذلك نتيجة لتأثير أزمة كورونا. وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربى فى الشرق الأوسط، إن الحدث الافتراضى لسوق السفر العربى الأول من نوعه سيتيح الفرصة للعمل عن كثب من مجتمع سوق السفر، مؤكدة على دعمهم لصناعة السفر والسياحة والتى فى طريقها نحو التعافى من تبعات الظروف الراهنة بأسرع وقتٍ ممكن وبكفاءة عالية.

وأضافت أن الحدث سيتطرق إلى تأثير الأزمة الصحية على هذه الصناعة وسيناقش خارطة الطريق لمرحلة التعافى من كورونا.