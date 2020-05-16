شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 8 حالات من كورونا بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بقها تعافي 8 حالات بعد سلبية التحاليل لهم مرتين متتاليين ليرتفع عدد المتعافين إلى 187 متعافيا.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع ان عدد المتعافين من الفيروي ارتفع إلى 187 شخص بعد خروج 8 حالات اليوم.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاته أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.