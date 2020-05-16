شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تخصص أرقاما لتواصل المستشارين المصابين بكورونا معها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل تخصيص أرقام تليفونات للتواصل معها في حالة ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل: «اتساقاً مع خطة وزارة العدل في التعامل مع فيروس كورونا، ونظراً لإصابة بعض القضاة بالفيروس، قرر الوزير تخصيص أرقام تليفونات للتواصل معها، وهي أرقام المستشار وليد سليمان 01006061071 / 01279969662، والمستشار ياسر فيصل 01157571414، والمستشار محمد عبدالحميد 01222145929، ومحمد سعد 01091000194، وشريف الحريري01000841241».

وأضاف البيان أنه سيعلن في منتصف الأسبوع الجاري عن المستشفيات التي تعاقدت الوزارة معها للعلاج من الفيروس.