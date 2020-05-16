شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاعتداء احمد فلوكس على فرد أمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة، مقطع فيديو للفنان أحمد فلوكس وهو يعتدى بالضرب على أحد أفراد الأمن بأحد المجمعات السكنية بالشيخ زايد مما تسبب في حالة من الانتقادات واتهمه المتابعون بـ«التكبر والبلطجة».

ويظهر الفنان أحمد فلوكس بالفيديو وهو يخرج من سيارته ويبدو أنه دخل في مشادة كلامية مع فرد أمن قبل أن يدفعه بيده مرتين ثم يدفعه ليستقل سيارته مرة أخرى.

من جانبه، علق أحمد فلوكس على الفيديو المتداول من خلال نشر صورة بصفحته الرسمية على موقع إنستجرام مدون عليها: «حاضر حبقى اتشتم بأمي وأعتذر، ده لو ضابط مش فرد أمن أكيد مش هاسكت وعموما أنا مش هاتكلم وبعد الإجراءات سيقول القانون كلامه شكرا بس سؤال صغير ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتى قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية وفيديو أمن يعني المفروض خاص بشركة مش عامة».

وأكد فلوكس أن «المقطع تم تسريبه من شركة الأمن واجتزء الواقعة ولم يوضح الاعتداء على سيارته بالشوم، ومنعه من دخول المنتجع».

وأشار إلى أنه اتصل بشرطة النجدة عبر الهاتف، وأبلغ عن سيدة تقيم بنفس المنتجع، دون أن يوضح علاقتها بالواقعة.

وقال أحمد فلوكس إنه سيكشف عن الأمر في وقت لاحق، متوعدا من شارك الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه تجاوز في حقه، بحسب رأيه.

وأضاف أنه يتواجد في قسم شرطة الشيخ زايد، لإتمام الإجراءات القانونية في بلاغه عن الواقعة.

وفي وقت لاحق استدعت نيابة أكتوبر الممثل أحمد فلوكس ‏لسماع أقواله في المحضر الذي حرره فرد أمن خاص بأحد الكامباوندات بمدينة الشيخ زايد، والذي اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله.

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‏بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا ‏من أحد أفراد الأمن في كمباوند يمدينة الش يخ زيد ضد الممثل أحمد فلوكس اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله مستعينا بفيديو مصور لعملية الاعتداء.

‏وأمرت النيابة باستدعاء الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اعتداء وفقا للمحضر الذي تقدم به فرد الأمن، ‏وتوجه منذ قليل فلوكس إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله.