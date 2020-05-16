شكرا لقرائتكم خبر عن 13إجراءً لعودة المطاعم السياحية للعمل واستقبال الزوار بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت غرفة المنشآت السياحية مقترحا حول إمكانية عمل المطاعم السياحية بعد عيد الفطر المبارك، واستقبال الزوار بدلا من قصر الخدمات على توصيل الطعام "دليفرى"، وذلك تمهيدا لعرضه على وزارة السياحة والآثار لإقراره من قبل مجلس الوزراء أسوة بما تم فى الفنادق.

وقال هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، إن المطاعم والمنشآت السياحية تعد هى أكبر القطاعات السياحية تواصلاً مع المواطنين مباشرة، وإنها من أجل هذا يرجع أهميتها البالغة لما تحققه من خدمات سياحية على مستوى عال، وتكون أكثرهم جذباً للعمالة بالقطاع السياحى، وتتسق مع توجهات القيادة السياسية بتوفيرها للعديد من فرص لالاف الشباب، ومن أهم الشروط التى تم صياغتها:

1- استخدام جهاز قياس درجات حرارة الجسم للرواد بالأشعة تحت الحمراء عند دخول المنشأة كل مرة.

2- توفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

3- التزام المطاعم والمنشآت بألا يزيد نسبة العمالة والمشتغلين عن 50 % من الحجم الكامل للعمالة بالمنشآت.

4- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

5- الالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، وارتدائهم للقفازات والكمامات الطبية طوال فترة عملهم.

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6- استمرار أعمال التعقيم فى كافة مناطق التشغيل.

7- إقامة العديد من الدورات التدريبية على كافة الأعمال الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

8- ألا يتم مشاركة أى عامل إلا بعد حصوله على هذه الدورات واجتيازها بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الغذاء المقدم للرواد.

9- حظر خدمة البوفيه المفتوح تماماً، والاعتماد على القوائم المحددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة.

10- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.

11- وضع فواصل زجاجية بين الطاولات وألا يزيد عدد الأفراد فى هذه الطاولات عن 6 أفراد.

12- سيتم الإعتماد على أدوات طعام أحادية الإستخدام قدر المستطاع.

13- وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.