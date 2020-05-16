شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الدولة الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبى بعد جائحة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حزمة من الإجراءات الوقائية والأحترازية بالإضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادى فى إطار مجابهة الفيروس، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخصيص 100 مليار جنيه من الاحتياطات المالية للدولة فى هذا الصدد.

وفى هذا الإطار، نستعرض حزمة الإجراءات العلاجية التى اتخذتها الدولة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى دعم الاطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبى وذلك فى ضوء خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على النحو الأتي

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1. رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى ولجامعة الأزهر، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز" لتُصبح 2200 جنيه شهرياً (بدلأً من 400 جنية) وذلك اعتباراً من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، ويستفيد من ذلك حوالى 12 ألف طبيب امتياز، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنية.

2. صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق الترصد الوبائى وهيئة الاسعاف.

3. تضمين الموازنة الجديدة زيادة 75% فى بدل التعرض لخطر العدوى لاعضاء المهن الطبية ليرتفع الحد الأدنى من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 جنيه إلى 1225 جنيه بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق المخاطر لأصحاب المهن الطبية.