شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: السماح لـ10 فنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء باستقبال نزلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار أن هناك 10 فنادق بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن نتائج التفتيش والمراجعة التى قامت بها اليوم لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن 7 من 10 فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و3 من 5 فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين. وأضاف أن باقى الفنادق التى تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا.

وأشار ماجد فوزى رئيس غرفة المنشات الفندقية إلى أن هذه اللجان بدأت أعمال التفتيش أمس على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من 172 فندقا لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل فى حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية. وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد تفقدا صباح اليوم الجمعة، عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الفنادق فى إطار تطبيق الضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بها بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية لهذا الفنادق وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك للفنادق التى تلتزم بالضوابط وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.