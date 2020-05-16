شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: بروتوكول علاجى لعقارين بالسوق قد يساعدان فى علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إننا منذ عدة شهور مع بداية ظهور فيروس كورونا تقوم جامعة القاهرة بعمل الأبحاث والتجارب لإيجاد علاج لهذا الفيروس، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولا علاجيا خرج من جامعة القاهرة لعقاريين متواجدين بالسوق وجرى تقديمهما لوزارة الصحة، وإذا ثبث فعاليتهما سيتم إجراء التجارب السريرية على هذا البروتوكول.

وتابع علم الدين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن عقار ريمديسيفير يتم نجربته حاليا فى اليابان، مشيرا إلى أن الفريق البحثى بجامعة القاهرة انتهى من إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول لقاح فيروس كورونا.

من جانب أخر، كان الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، قد أعلن أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذى أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور علم الدين، إن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، ما عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا الدكتور عصام عزيز، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى تم إحالته لمستشفى قصر العينى الفرنساوى المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.