شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة طيران تقل 157 عالقا مصريا من أبو ظبى لمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء الجمعة، رحلة طيران استثنائية، قادمة من العاصمة الاماراتية أبو ظبي، تقل علي متنها 157 عالق مصرى بالأراضي الاماراتية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي، وقال مصدر من مطار مرسي علم الدولي أن رحلة أبو ظبي التي وصلت اليوم تعد ثاني الرحلات التي تصل من المطارات الاماراتية منذ انطلاق الجسر الجوي لنقل العالقين بالخارج من الدول المختلفة لمصر، بعد وصول اولي تلك الرحلات من مطار دبي أمس الجمعة، مؤكدًا أن جاري اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحي بمرسي علم لمدة 14 يوما .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك فريق طبي مدرب من رجال الطب الوقائي والحجر الصحي، في انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسي علم الدولي، مؤكدا علي أن يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة والتأكد تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، أن اول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائي مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم ارض المطار ، ثم التأكيد عليهم في الحفاظ علي المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار اجسام مضادة ونقلهم في مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحي مع مرافقة فريق طبي لهم طوال فترة الإقامة .

كان أستقبل مطار مرسي علم الدولى، عصر أمس الجمعة، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة السعودية الرياض ، تقل على متنها 300 عالقا مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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كذلك استقبل مطار مرسي علم الدولى أيضا رحلة طيران لعالقين قادمة من مطار مدينة دبي الاماراتية، تقل علي متنها 298 عالق مصري بالأراضي الاماراتية، حيث تم اتباع الإجراءات الواقائية والاحترازية معهم حتي تم نقلهم للفنادق السياحية المقرر قضاء 14 يوما فيها .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.