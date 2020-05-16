وزارة العدل تخصص أرقاما للقضاة المصابين بكورونا وتتعاقد مع مستشفى للعلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل معها فى حالة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وقالت وزارة العدل، فى بيان لها اليوم الجمعة، إنه اتساقًا مع خطة وزارة العدل فى التعامل مع فيروس كورونا، ونظرًا لإصابة بعض القضاة بالفيروس، قرر وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل معها فى حالة ظهور أعراض الإصابة.
وتم تشكيل فريق للتواصل مع القضاة المصابين، وهم المستشار وليد سليمان على رقم: 01006061071 و 01279969662 والمستشار ياسر فيصل على رقم 01157571414، والمستشار محمد عبد الحميد على رقم 01222145929، ومحمد سعد على رقم 01091000194، وشريف الحريرى على رقم 01000841241.
وأوضحت الوزارة، أنه ستعلن فى منتصف الأسبوع عن المستشفيات التى تعاقدت الوزارة معها للعلاج من الفيروس، داعين الله بالشفاء للقضاة وجميع المواطنين المصابين بالفيروس.
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