شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر "الجمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافى 173 مصابًا -التضامن:صرف 66مليون جنيه شهريا لمستحقى النفقة من بنك ناصر الاجتماعى -التموين: صرف 65% من مقررات شهر مايو حتى الآن -"الزراعة" توافق على صرف 102 مليون جنيه لتمويل المربين المنتفعين من البتلو - السكة الحديد تبدأ طرح تذاكر القطارات الإضافية للعيد ابتداء من الأحد المقبل Advertisements - الصحة العالمية: إضافة الفلفل والشطة للشوربة لا تقي من كورونا -النقل: 6 قطارات إضافية لخدمة الوجه القبلى بالعيد بدءا من الإثنين المقبل - وزير الأوقاف: الأطباء فى المستشفيات كالمرابطين فى ميدان المعارك - وزير التعليم يعلن خطوات وطرق رفع مشروع بحث الطلاب المصريين فى الخارج -"التعليم" تنشر انفوجراف لطرق تسليم مشروعات سنوات النقل بالمدارس الفنية - منع دخول أى طالب تظهر عليه أعراض مرض.. اعرف خطة امتحانات الثانوية العامة - غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأمطار رعدية فى سيناء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر "الجمعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.