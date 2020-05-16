شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تكثف حملاتها على منافذ اللحوم ومحال الجزارة طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،ومديريات الطب البيطرى حملاتها البيطرية اليومية بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، طوال شهر رمضان بالمرور على مجازر اللحوم ومحال الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى آمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الحملات التفتيشية تشمل مجازر اللحوم بجميع محافظات الجمهورية، وأسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى طوال شهر رمضان، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة، مضيفا أنه يتم مراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية،أن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الاساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

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