شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيرة: نسب التحصيل جيدة بالشركة رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أن نسب التحصيل بالشركة جيدة خلال شهرى مارس و أبريل و تسير بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، و وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الشركة القابضة للكهرباء، وأضاف عكاشة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أن العاملين بإدارة التحصيل حريصين على الالتزام بعملهم لإدراكهم أن تحصيل فواتير الاستهلاك أمر لا غنى عنه لأنه يعتبر المورد الوحيد لقطاع الكهرباء ، لافتا إلى أن هناك تعليمات للقطاع التجاري بالشركة بالاستمرار فى التحصيل مع مراعاة الحالات الإنسانية نتيجة توقف بعض الأعمال اليومية لحين انتهاء أزمة كورونا.

و أشار عكاشة ، إلى أن الشركة حريصة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام و الذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص ، مشيرا إلى أنه تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات الكشف و التحصيل.

وكان الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أكد أن التزام المواطنين لسداد فواتير استهلاك الكهرباء يضمن استقرار وصول التغذية الكهربائية لجميع المواطنين ، موكدا أن ما يتم تحصيله من فواتير تستغل فى عمل الصيانات الدورية لمحطات توليد الكهرباء و تكلفة إنتاج الطاقة و صرف رواتب العاملين بالقطاع.

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و أوضح الدستاوى فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن هناك تعليمات مشدده لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهوريه بتقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء ، موضحا أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبا إلى جنب لتجاوز الأزمة.