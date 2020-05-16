شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس يستقبل رحلتين استثنائيتين قادمتين من أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار سفنكس، مساء اليوم الجمعة، رحلتى طيران استثنائيتين سيرتهما شركة إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدنى، قادمتين من مدينة أبوظبى على متنهما 307 مصريا من العالقين فى دولة الإمارات العربية، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد

وأجرت سلطات مطار سفنكس الدولى، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلتين القادمتين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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ويستعد مطار سفنكس الدولى، لاستقبال رحلتين اخرين غدا الأحد، تسيرهما شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمتين أيضا من مطار أبوظبى الدولى.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.