شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثالثة والعشرون..النبى والوطن.. وصية نبوية بالديار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نستعرض طوال شهر رمضان الكريم حلقات مميزة من كتاب" النبى والوطن" من الكتاب والسنة و هو أحد الإنجازات العلمية المميزة ضمن موسوعة السيرة النبوية في ثوبها الجديد لمؤلفه الدكتور ناصر بن مسفر القرشى الزهرانى، وهنا يتناول الكاتب أمره صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على البيئة والاهتمام بها فعن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم.

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة، وفي يده فسيلة فليغرسها، وقال عمر رضى الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له.

وصية نبوية بالديار المصرية:

مصر أرض مناقبها كثيرة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأهلها خيرا كرامة لجدته المصرية هاجر رضى الله عنها أم إسماعيل عليه السلام، ولمارية القبطية المصرية رضى الله عنها أم ولده إبراهيم رضى الله عنه، ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بفتح مصر قبل حدوثه، يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. القيراط: قيل: جزء من اثني عشر جزءا من الدرهم، وقيل: نصف عشر الدينار

اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا.

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عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قال: اللهم بارك لنا في شامنا، وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال:هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان.

هذه صدقات قومنا:

عن أبي هريرة رضى الله عنه: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضى الله عنها، فقال: أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل.