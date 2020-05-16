الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طفل غريق بنهر النيل في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها؛ لانتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا بنهر النيل مركز العياط، أمس الجمعة. تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط، إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بقرية المساندة. Advertisements جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة. وتبين أن الغريق يدعى "م.ع." طالب يبلغ من العمر ١١ سنة، مقيم قرية طهما مركز العياط. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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