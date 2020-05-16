مصرع شابين في حادث سير بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شابان مصرعهما، الجمعة؛ إثر حادث سير جنوب محافظة الجيزة. تلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق منشية دهشور ووجود حالتي وفاة. المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير شابين يقود أحدهما دراجة نارية بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن مصرعهما. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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