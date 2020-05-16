التحقيق مع الفنان أحمد فلوكس بتهمة الاعتداء على فرد أمن بكومبوند بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحيـ تحقيقات موسعة مع الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بكومبوند بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلالها الفنان يعتدي بالضرب على فرد الأمن.

وكشفت التحقيقات أن فرد أمن إداري بكومبوند "بيفرلي هيلز" حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم "فلوكس" بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم.

وقال فرد الأمن في محضر الشرطة إن "فلوكس" كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند، ولكنه منعه لأنه لا يملك تصريحا من الشخص الموجه له الزيارة، وهي التعليمات المتبعة داخل الكومبوند، وأنه فوجئ به يدفعه ويعتدي عليه بالضرب.

ووشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن "فلوكس" توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب، فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة، وتم اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق.