محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
فى لفتة إنسانية، سمحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للكاتب الصحفى خالد داوود، المحبوس على ذمة بعض القضايا، بالخروج من محبسه لتلقي واجب العزاء فى وفاة شقيقته.
وجرى نقله رفقة الحراسة اللازمة، وتمكينه من تلقى واجب العزاء وسط أسرته الذين تقدموا بالشكر إلى وزارة الداخلية على استجابتها السريعة للحالات الإنسانية.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تسمح لخالد داوود بحضور مراسم دفن شقيقته وتلقي العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.