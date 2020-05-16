الداخلية تسمح لخالد داوود بحضور مراسم دفن شقيقته وتلقي العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

فى لفتة إنسانية، سمحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للكاتب الصحفى خالد داوود، المحبوس على ذمة بعض القضايا، بالخروج من محبسه لتلقي واجب العزاء فى وفاة شقيقته.

وجرى نقله رفقة الحراسة اللازمة، وتمكينه من تلقى واجب العزاء وسط أسرته الذين تقدموا بالشكر إلى وزارة الداخلية على استجابتها السريعة للحالات الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.