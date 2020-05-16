شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح تنشط أحيانًا، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

ويسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوبه.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50 : 60% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 23

الإسكندرية 32 21

وادى النطرون 40 22

طنطا 34 20

شبين الكوم 38 21

دمنهور 37 21

بلطيم 33 22

مطروح 29 21

السلوم 31 21

سيوة 39 24

بورسعيد 29 22

دمياط 29 20

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 22

العريش 32 20

رفح 33 19

راس سدر 37 24

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نخل 40 23

نويبع 38 26

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 39 22

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 24

بنى سويف 41 25

المنيا 41 25

اسيوط 42 26

سوهاج 42 26

قنا 42 27

الاقصر 42 27

اسوان 43 27

ادفو 43 27

ابوسمبل 41 29

الوادى الجديد 42 28

شلاتين 39 27

ابورماد 37 27

حلايب 36 28

راس حدربه 36 26

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