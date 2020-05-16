الري: إزالة 234 حالة تعد على النيل.. وأسيوط الأعلى في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 274 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (234) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجارى.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع، 122 إزالة، فيما نفذ قطاع الري 57 إزالة على منافع الري، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 55 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن القطاع نفذ 122 إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2020 شملت إزالة بمحافظة الجيزة و(6) بمحافظة المنوفية و(11) بالبحيرة و(9) بكفرالشيخ و(3) بالدقهلية و(37) بأسيوط و(12) في سوهاج و(20) بقنا و (6) بالأقصر و(17) في أسوان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.