"أون لاين" .. مستقبل وطن ينظم البطولة الرمضانية للكاراتيه لأصحاب الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، تنظيم البطولة الرمضانية للكاراتيه، لأصحاب الهمم على مستوي الجمهورية، عن طريق برنامج أون لاين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه، بهدف تحدي ذوي القدرات الفائقة والبراعم سن 9 سنوات، يوم الاثنين المقبل الموافق، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.

وقال محمد الجارحي، الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بالحزب، إن الهدف من إقامة البطولة يتمثل بداية بالدعوة إلى تجمع رياضي تنافسي لأصحاب الهمم في الشهر الفضيل، بحيث يكون فرصة للتشجيع على ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، ودعم اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات على رفع مستوى التطلعات نحو تحقيق الميداليات الملونة، والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

وأكد "الجارحي"، أن البطولة يتم تنفيذها لأول مرة أون لاين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي قررها رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، مضيفاً إنه في ظل الظروف التي تمر البلاد تم عمل بروتوكول بين حزب مستقبل وطن، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، مشيرا إلى أن تلك تأتي البطولة ضمن أنشطة مبادرة مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

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وأشار أمين شباب الجمهورية بالحزب، إلى إنه تم وضع جدول زمني للبطولة والتصفيات على مستوي الجمهورية، وسيكون هناك صرف مكافات مالية وجوائز قيمة الخاصة بالبطولة، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يقوم بدوره في تنمية ومساعدة أصحاب الهمم واشبال مصر للكاراتيه الواعدين.

ومن المقرر أن تشرف على البطولة، جيانا فاروق كابتن مصر وبطلة العالم بنت الاتحاد المصري للكاراتيه، وإدارة البطولة الحكم الدولي الكابتن محمد رمضان.

الجدير بالذكر، أن خريطة المسابقات والفعاليات الرمضانية لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن تكشف تنوعًا واضحًا، حيث تتضمن ما يلي، الأول المسابقة القرآنية الكبرى "القارئ المصري" خلال الفترة (11-21) مايو 2020، والثانية بطولة الشطرنج الكبرى عبر الإنترنت يوم 14 مايو فى تمام الساعة 9 مساءً.

