أخبار مصر | "السياحة والآثار": 10 فنادق تستكمل اشتراطات السلامة للعودة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار": 10 فنادق تستكمل اشتراطات السلامة للعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استوفت١٠ فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها اليوم لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن ٧ من ١٠ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و٣ من ٥ فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأضاف "العاصي"، أن بقية الفنادق التي تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا.

من جانبه، أشار ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن هذه اللجان بدأت أعمال التفتيش أمس على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من ١٧٢ فندق لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

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والجدير بالذكر أن تلك الفنادق ستستقبل السياحة الداخلية فقط، وبنسبة إشغال لا تتجاوز الـ 25% وأنه السياحة الخارجية لا موعد لعودتها الآن مطلقًا حسبما أفادت الوزارة في بيانات سابقة لها، ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.